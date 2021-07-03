Azerbaycan Dışişleri: Bakü, iki bölgedeki mayın haritaları karşılığında Erivan’a 15 kişi teslim etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bakü’nün Dağlık Karabağ'a bitişik olan Fuzuli ve Zengilan bölgelerindeki mayın haritaları karşılığında 15 Ermenistan vatandaşını Erivan’a teslim ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın girişimiyle Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'a bitişik olan Fuzuli ve Zengilan bölgelerindeki mayın haritaları karşılığında 15 Ermenistan vatandaşını Erivan'a teslim ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "3 Temmuz 2021’de Rusya Federasyonu’nun girişimiyle Ermenistan, işgal sırasında Fuzuli ve Zengilan bölgelerinde kurulan yaklaşık 92 bin tanksavar ve anti-personel mayınının haritalarını sundu. Azerbaycan tarafı, insani bir adım olarak mahkeme kararıyla hapis cezasına çaptırılan ve tayin edilen ceza süresinin sona erdiği Ermeni asıllı 15 kişiyi Ermenistan’a teslim etti" denildi.