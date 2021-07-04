SOCAR: Hazar Denizi’ndeki volkanik patlamanın ardından yangın çıktı

Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, Hazar Denizi’ndeki deniz platformlarında herhangi bir arızanın tespit edilmediğini, ilk verilere göre bunun bir çamur volkanının püskürmesi olduğunu duyurdu.

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’ndeki deniz platformlarında herhangi bir kaza durumunun tespit edilmediği, ilk verilere göre bunun bir çamur volkanın püskürmesi olduğu ifade edildi.

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, “SOCAR kontrolündeki açık deniz platformlarında ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza meydana gelmedi, çalışmalar her zamanki gibi devam ediyor. Denizdeki patlamanın nedeninin bir çamur volkanının püskürmesinden kaynaklandığından şüphe ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Sputnik’e konuşan bir kaynak, Hazar Denizi’nin Azerbaycan sektöründe bir platformun yandığını, yangının patlamadan kaynaklandığını aktarmıştı.