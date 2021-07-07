NASA: Yörüngedeki enkaz Uluslararası Uzay İstasyonu ile çarpışabilir

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) uzay enkazı çarpma tehlikesi olduğunu bildirirken, Roscosmos başkanı Dmitriy Rogozin 'bu ihtimali doğrulayamadıklarını' söyledi.

ABD uzay ajansı (NASA), Elsa Kasırgası bölgeye yaklaşırken hava koşulları nedeniyle Dragon kargo gemisinin Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) gidişini ertelemişti.

© AFP 2021 / STR Çin devlet medyası: Kontrolden çıkan Long March 5B tipi roketin enkazı, Maldivler yakınlarına düştü de, perşembe günü yaptığı açıklamada uzay enkazının UUİ ile çarpışma tehlikesi olduğunu ancak Rus tarafının bunu doğrulayamayacağını söyledi.

Rogozin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Houston, yarın UUİ'ye 4.8 km'ye kadar yaklaşan tanımlanamayan bir nesnenin ('uzay enkazı') tehdidini orta bir olasılıkla değerlendirdi. Biz yalnızca mesafenin değerlendirilmesinde hemfikiriz. Tehdidi teyit etmiyoruz, gözlemlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NASA, uzay enkazının perşembe günü 13:16'da UUİ'ye yaklaşmasını bekliyor.

Bu yılın başlarında, istasyondaki 17 metre uzunluğundaki Kanada yapımı robot sistemine enkaz çarparak bir delik açmıştı, ancak bu kaza sistemin çalışmasına herhangi ciddi bir zarar vermedi.