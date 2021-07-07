Haiti Devlet Başkanı evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

Geçici Başbakan Claude Joseph, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin gece yarısı başkent Port-au-Prince'daki evine giren kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Joseph, başbakanın eşinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Joseph, "Devletin bekası ve milleti korumak için her türlü tedbir alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Saldırı sırasında silah seslerinin şehir merkezinden duyulduğu kaydedildi.

Son yıllarda Port-au-Prince'da çeteler, sokakların kontrolü için birbirleriyle ve polisle çatışırken ülkedeki şiddet olaylarında artış yaşanıyor.

Ülkedeki şiddet aynı zamanda yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle artmaya devam ediyor.

Moise, cumhurbaşkanlığı görevine 2017'de başlamıştı. Bu yıl muhalefet Moise'nin görev süresini aşarak daha otoriter hale geldiğini belirtmiş ve onu diktatörlük kurmaya çalışmakla suçlamıştı.