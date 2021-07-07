Miss Mexico’da 32 yarışmacının 14’ü Kovid-19’a yakalandı

Meksika’nın Chihuahua eyaletinde düzenlenen Miss Mexico yarışmasında 32 katılımcının 14’ünün Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Sky News’ın haberine göre Chihuahua Eyalet Sağlık Sekreteri Eduardo Fernandez Herrera, katılımcıların yarışma öncesi Kovid -19 testlerinin negatif olduğunu belirtti. Testler yetkililerin bir vaka olduğuna dair ihbar alması üzerine tekrar gerçekleştirildi.

Karolina Vidales of Michoacán was crowned Miss Mexico 2021 during the finals held July 3 at Lago Di Como in Chihuahua.



The 24-year-old business administration graduate edged out 31 other candidates for the title, earning the right to represent Mexico at the 70th Miss World. pic.twitter.com/JMcCxpBzmJ — Missosology (@missosology) July 4, 2021

Yarışmadan bir kaynağın Reforma gazetesine aktardığına göre koronavirüs önce Zacatecas ve Yucatan eyaletlerini temsil eden yarışmacılarda görüldü ve birkaç gün içinde diğer yarışmacılara yayıldı. Kaynak ayrıca organizatörlerin öksüren ve ateşi çıkan yarışmacılara “şikayet etmemelerinin” söylendiğini bildirdi.

Pozitif vakaların görülmesi sebebiyle yarışma Michoacan eyaletinden Karolina Vidales’in birinciliğiyle sona erdi. Vidales, Miss World yarışmasında Meksika’yı temsilen yarışacak.