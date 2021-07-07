Gazeteci Erk Acarer, evinde saldırıya uğradığını duyurdu

Gazeteci Erk Acarer, Almanya'nın başkenti Berlin'deki evinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Acarer, "Berlin'de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Acarer, paylaşımında saldırı sonrası çekilen bir fotoğrafına da yer verdi.

Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım. pic.twitter.com/ZLaCAikpQs — Erk Acarer (@eacarer) July 7, 2021

Hayati bir tehlikesi olmadığı bilgisini paylaşan Acarer, "Hayati bir riskim yok hastaneye gidiyoruz. Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım. Kimse endişelenmesin bu günler geçecek" dedi.

Hayati bir riskim yok hastaneye gidiyoruz. Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım. Kimse endişelenmesin bu günler geçecek! https://t.co/iVfKRnQlXX — Erk Acarer (@eacarer) July 7, 2021

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