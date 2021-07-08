'Haiti Devlet Başkanı Moise'ye düzenlenen suikastın şüphelileri gözaltına alındı'

Haiti makamları, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin hayatını kaybettiği suikastın faillerinin yakalandığını bildirdi.

Ülkenin İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Frantz Exantus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Moise suikastının şüphelileri, bu akşam saat 6'dan (TSİ 01.00 sıraları) kısa bir süre önce kaçtıkları esnada Ulusal Polis tarafından yakalandı" ifadelerini kullandı.

Exantus, devlet televizyonunun önümüzdeki saatlerde konuya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşacağını belirtti.

Des présumés assassins du Pdt @moisejovenel interceptés par la Police nationale à pélérin peu avant 6h ce soir. Plus de détails dans les prochaines minutes sur la TNH. — Frantz Exantus (@FrantzExantusHT) July 7, 2021

Öte yandan Haiti'nin Washington Büyükelçisi Bocchit Edmond, Sputnik'e yaptığı açıklamada, suikastçılardan bazılarının yakalandığını ve sorgulanmakta olduğunu kaydetti.

Yetkililer, yakalanan şüphelilerin sayısı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Haiti geçici Başbakanı Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.