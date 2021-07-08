ABD, Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikastı kınadı

Gün içinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili tüm bilgilere sahip olmadığını belirten Biden, sosyal medya hesabından Moise'ye suikasta ilişkin açıklama yaptı.

Biden, Twitter paylaşımında, "Başkan Jovenel Moise'nin korkunç suikastını ve Haiti'nin First Lady'si Martine Moise'ye yapılan saldırıyı duyduğumuzda şoke olduk ve üzüldük. Bu iğrenç eylemi kınıyoruz. Güvenli ve emniyetli bir Haiti için çalışmaya devam ederken yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

We are shocked and saddened to hear of the horrific assassination of President Jovenel Moïse and the attack on First Lady Martine Moïse of Haiti. We condemn this heinous act — and stand ready to assist as we continue to work for a safe and secure Haiti. — President Biden (@POTUS) July 7, 2021

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "ABD, Başkan Moise'nin ailesine ve başkanları öldürüldüğü için Haiti halkına taziyelerini iletiyor. Bu menfur eylemi kınıyor, tüm siyasi partileri, sivil toplumu ve paydaşları birlikte çalışmaya ve yankı uyandırmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

The U.S. extends its condolences to President Moïse’s family and to the Haitian people on the killing of their president. We condemn this heinous act and call on all political parties, civil society, and stakeholders to work together and echo @claudejoseph03’s call for calm. https://t.co/zNkGUvUFeB — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 7, 2021

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, evine bir grup silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıda yaralanan eşi Martine Moise'nin ise hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Bir süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Haiti'de Moise, şubatta gazetecilere yaptığı açıklamada "hayatına yönelik bir girişim olduğunu" söylemişti.