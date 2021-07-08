Astana görüşmesinden ortak açıklama

Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin 2. gününde yapılan açıklamada, "Türkiye, İran ve Rusya Suriye'de IŞİD başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.