Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.