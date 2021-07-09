Uzay çöpü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yaklaşık 2 kilometre yakınından geçti

Uzay çöplerinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 1.8 kilometre mesafeden geçtiği duyuruldu.

Roscosmos'tan yapılan açıklamada, "Rus uzmanların verdiği bilgiye göre, uzay çöpünün kataloglanmamış bir nesnesi Moskova saatiyle 16.15 civarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na 1.8 kilometre yakınından geçti" denildi.

Daha önce UUİ'ye yaklaşan uzay çöpünün tehdit oluşturmadığı ve istasyonun yörüngesinde değişiklik yapılmayacağı bildirilmişti.