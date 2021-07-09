Ukrayna Savunma Bakanlığı geri adım attı: Kadın askerler için daha kısa topuklu yeni ayakkabı modeli tasarlandı

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, “Geçen hafta yeni ayakkabı modeli geliştirdik. Yeni ayakkabıların kemeri var, böylelikle yürürken askerlerin ayaklarından düşmeyecek” ifadelerini kullandı.

Taran ayrıca yeni ayakkabıların topuklarının çok daha kısa olduğunu ifade etti.

Taran, orduda görev yapan bazı kadın askerlerin kendisine önceki ayakkabıların rahatsız ve çok yüksek topuklu olduğunu belirttiğini, bu nedenle değişikliğe gitme kararı aldığını söyledi.

Ancak bakanlık daha önce askerlerin güzel ve güçlü görüneceği görüşüyle geri adım atmayı reddetmiş, başka ülkelerden kadın askerlerin topuklu ayakkabıyla olduğu fotoğraflar yayınlamıştı.

Kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirilmesi kararı milletvekili Yelena Kondratyuk tarafından ‘utanç’ olarak nitelendirilmişti. Bir diğer milletvekili Aleksey Jmerenetskiy de askerlerin 'kalabalığı eğlendirmek için karnaval bebekleri gibi giydirildiğini' eleştirisini yöneltmişti.