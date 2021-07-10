Donetsk: ‘Kameralı kızıl saçlı kız’ hayatını kaybetti

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden savaş muhabiri Katya Katina’nın geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

‘Donbas Reşayet’ Telegram kanalının aktardığına göre, sosyal medyada ‘Kameralı kızıl saçlı kız’ olarak bilinen 35 yaşındaki Katya Katina, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Kanaldan yapılan açıklamada, “Hepimiz için büyük bir kayıp. Kendini Donbass'a ve cephe gazeteciliğine adamış bu tür insanlar kolay yetişmiyor. Katya, sıradan insanların koruma içgüdüsünün onları uzak tuttuğu olayların merkez üssüne ilk ulaşan olmayı biliyordu” ifadeleri kullanıldı.

Kanal ayrıca, Katya’nın ölümünden birkaç gün önce felç geçirdiği ve ağır durumda kaldırıldığı hastanede komaya girdiğini belirtti.

Sıklıkla katıldığı ‘Açık Yayın’ adlı programda Donbass’taki durum hakkında bilgi veren Katya son olarak, Donbass’taki Aleksandrovskoye köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracı tarafından öldürülen çocuğun büyükannesini ziyaret etmişti.

Прощай, «Рыжая с камерой»: в Сети сообщили о смерти военкора ДНР Кати Катиной:https://t.co/2FbPI3yV97 pic.twitter.com/hZx9f1t1BU — zvezdanews (@zvezdanews) July 9, 2021

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