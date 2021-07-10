Karadeniz’deki Sea Breeze tatbikatı sona erdi

Facebook’tan yapılan açıklamaya göre Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, “Sea Breeze 2021 tatbikatı sona erdi. Belirlenen tüm görevler tam manasıyla yerine getirildi” ifadelerini kullandı.

ABD Donanması Altıncı Filosu 65. Görev Gücü Komutan Yardımcısı Kyle Gantt, askerlerin şimdiden gelecek yılki tatbikata hazırlamaya başlayacağını ifade etti.

Gantt, “Yarın Sea Breeze 2022’ye hazırlanmaya başlayacağız. Gelecek yıl daha fazla ülkenin katılımını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

ABD ve NATO, toplamda 32 ülkeden 32 savaş gemisi, 40 hava aracı ve 5 bin askerin katılımıyla Karadeniz’de gerçekleştirilen Sea Breeze tatbikatına 28 Haziran’da başlamıştı.