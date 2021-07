Süveyş Kanalı bu yıl tarihinin en yüksek gelirini elde etti

Mart ayında The Ever Given gemisinin kaza yapması sonucu 6 gün boyunca dünyanın gündeminden düşmeyen Süveyş Kanalının 2020-2021 mali yılında elde ettiği gelir açıklandı.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayında son bulan mali yıla ait gelirin 5.84 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 2019-2020 mali yılında 5.72 milyar dolarda kaldığını ifade etti.

Kanaldaki deniz trafiğinin 2021 başından itibaren önemli ölçüde iyileştiğini aktaran Rabi, kanaldan geçen yıllık gemi sayısının yüzde 2.3'lük artışla 9 bin 546'dan 9 bin 763'e yükseldiğini dile getirdi.

Dünya deniz ticaretinin yüzde 12'sinin karşılandığı Süveyş Kanalı'nın, 2021'nin ilk yarısında elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemindeki 2.76 milyar dolara kıyasla yüzde 8.6'lık artışla 3 milyar dolara yükseldi.

Rabi, Kanal İdaresinin izlediği esnek tarife ve pazarlama politikasının, kanaldan geçen gemilerin sayısını korumayı ve müşterilerin güvenini kazanmayı başardığını vurguladı.

Rabi, verilen teşvik ve indirimler sayesinde, kuru yük, araba, LNG ve konteyner gemileriThe Ever Givennin geçişinin yılın ilk yarısında artış gösterdiğini belirtti.

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Mısır'ın o dönemde günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı belirtilmişti.