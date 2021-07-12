Gürcistan'da milletvekilleri arasında şiddetli kavga

Gürcistan parlamentosunda gerçekleştirilen bir oturum sırasında iktidardaki ‘Gürcü Hayali’ partisinden vekiller ile muhalifler arasında şiddetli bir kavga çıktı.

Gürcistan parlamentosundaki bir oturum, ‘Gürcü Hayali’ partisinden vekillerle muhalifler arasında çıkan kavga nedeniyle kesildi.

Olayda yaralanan olmadı. Kavga eden taraflar güvenlik görevlileri tarafından ayrıldı. Ancak muhalefetten vekil Giorgi Vaşadze’nin ceketi yırtıldı.

Kavga muhalefetten vekillerin, muhalif televizyon kanallarının yöneticilerini oturuma getirmeye ve onlara söz vermeye çalışmasının ardından çıktı.

Gazeteciler de bakanlar kurulunun istifasını talep etmek ve erken parlamento seçimleri çağrısı yapmak istiyordu.

Olayla ilgili yorum yapan Gürcü Hayali partisi lideri İrakli Kobahidze, “Muhalefet her türlü yolu deneyerek provokasyon gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunlar ahlaka aykırı eylemler ve konuyla ilgili gereken yanıt kendilerine verilecek” dedi.