Bloomberg: Merkel, Kuzey Akım-2 ile ilgili kararıyla Biden'ı küçük düşürdü

Gazeteci yazar Andreas Kluth’un Bloomberg için kaleme aldığı bir makalede, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Batı'yı Rusya ile zıtlaşmasında desteklemek yerine ABD Başkanı Joe Biden'ı küçük düşürdüğünü yazdı.

Bloomberg köşe yazarlarından Andreas Kluth, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Batı'yı Rusya ile zıtlaşmasında desteklemek yerine ABD Başkanı Joe Biden'ı küçük düşürdüğünü ileri sürdü.

Merkel’in Washington'un Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı ile ilgili taleplerini karşılamada ‘bir santim bile’ geri adım atmamasının ABD liderine karşı küçümser tutumunun tezahürü olduğunu savunan yazar, “Angela Merkel, Rus boru hattını inatla destekleyerek ABD ve Avrupa'yı hayal kırıklığına uğrattı ve halefine yalnızca kötü alternatifler bıraktı” ifadelerini kullandı.

Polonya, Baltık ülkeleri, Fransa ve Avrupa Birliği'nde (AB) Rus projesinin ‘jeopolitik tehdit’ olarak görüldüğünü ileri süren Kluth, “Buna rağmen Almanlar, jeopolitik devekuşları gibi kafalarını kuma gömmeye devam ediyor. İnanılacak gibi değil ama Merkel, bu projeyi özel sektöre sunulmasının daha uygun olacak tamamen ticari bir proje olarak nitelendiriyor” diye yazdı.

Makalede ayrıca Kuzey Akım-2'nin inatla savunulmasının Şansölye'nin ‘itibarını lekeleyeceğini’, zira Merkel’in tutumunun ABD ve Avrupalı ortakları yabancılaştırdığı ve ‘Almanya'nın ikiyüzlülüğünü’ ortaya koyduğu iddia edildi.

Kluth, bu nedenle Merkel’in Biden ile bir sonraki görüşmesinde ‘yarattığı jeopolitik kargaşa’ ile nasıl başa çıkılacağına dair fikirler önermek zorunda kalacağını savundu.

Kuzey Akım-2 projesi

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2’nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor. Projenin ağustosta tamamlanması bekleniyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.