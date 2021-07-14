Malta hükümeti, 'aşısız' turistleri ülkeye almama kararından vazgeçti

Malta hükümeti, Kovid-19'a karşı aşılanmamış olan turistleri ülkeye almama yönündeki kararından vazgeçti. Bunun yerine 'aşısız' turistler, karantinaya tabi tutulacak.

Malta'da hükümet, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşı olmayan yabancı turistleri ülkeye almama kararından vazgeçerek, bunun yerine karantina zorunluluğu getirdi.

Hükümetin dün yayınladığı kararda, "Malta'ya listelenen ülkelerden herhangi birinden aşı sertifikası almadan gelen kişilerin, kendilerini bir karantina süresine tabi tutmaları istenecektir" ifadeleri yer aldı.

Bahsi geçen listede; AB ülkeleri, İngiltere, ABD'nin bazı eyaletleri, Japonya ve diğer bir dizi ülke bulunuyor.

Öte yandan hükümet, karantinanın süresinin ne kadar olması gerektiğine dönük herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı. Ancak Malta yönetimi, daha önce bazı yüksek riskli ülkelerden gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirmişti.

Malta, geçen hafta Delta varyantının da etkisiyle Kovid-19 vakalarında yaşanan hızlı artışın ardından aşısız seyahatçileri kabul etmeyeceğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Fakat söz konusu adım; Avrupa Birliği (AB) çapında uygulanan ve bir kişinin Kovid-19 geçirip geçirmediğini, yakın zamanda negatif PCR testi sonucu alıp almadığını gösteren seyahat sertifikasını etkisiz kılacağı yönünde AB Komisyonu'ndan eleştiri almıştı.