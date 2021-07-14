Litvanya, Türkiye'den İstanbul-Minsk seferlerinin sayısını azaltmasını talep etti

Ankara'da Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesi sırasında konuşan Landsbergis, "İstanbul'dan Minsk'e düzenlenen transit uçuşlardaki yolcuların yaklaşık yüzde 20'si yasadışı göçmen. Bu uçuşların sayısını azaltma olasılığını görüştük" dedi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Landsbergis, Litvanya'nın yasadışı göçle mücadelede Türkiye'nin desteğine ve deneyimine ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu da, ülkesinin bu alanda işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, ortak eylemlerin mutabakatı için Litvanyalı bir uzman grubunun bu hafta Türkiye'yi ziyaret etmesi konusunda mutabakat sağlandığını aktardı.

2021 yılının başından beri Litvanya-Belarus sınırında 1738 yasadışı göçmen yakalandı. Litvanya hükümeti, göçmen krizi nedeniyle 2 Temmuz'da ülkede olağanüstü hal ilan etti.