Kanada hükümetinden vatandaşlarına 5 milyar dolarlık pandemi yardımı

Kanada Finans Departmanı, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada; aşı kampanyalarını daha da desteklemek, sağlık sistemini güçlendirmek ve Kanadalıların ihtiyaçlarına cevap verilmesini sağlamak amacıyla eyaletlere ve bölgelere, kişi başına eşit olarak dağıtılmak üzere toplam 5 milyar dolar ödeneceğini duyurdu.
ANKA'nın aktardığına göre açıklamada; bu desteğe ek olarak, Kanadalıların birinci ve ikinci doz aşılarını mümkün olduğunca çabuk olmalarına yardımcı olmak için 1 milyar dolar sağlanacağını bildirildi. Bu destek ile toplu aşı klinikleri ve mobil aşılama birimleri kurmak, aşılamada savunmasız nüfuslara ulaşmak gibi çeşitli aşı maliyetlerinin karşılanacağı belirtildi.
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