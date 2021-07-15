Ukraynalı uzman: TürkAkım nedeniyle tazminat ödenmeli

Kiev Küresel Araştırmalar Merkezi Direktörü Oksana İşuk, Ukrayna’nın Avrupa Birliği ile TürkAkım nedeniyle yaşanan zararlar ve güney gaz transiti üzerinden oluşan kayıplarla ilgili tazminat görüşmeleri yapması gerektiğini söyledi.

Ukrinform ajansı için kaleme aldığı makalesinde İşuk, daha önce Sırbistan-Macaristan sınırında boru hattının ara bölümünün inşaatının tamamlandığını hatırlattı.

İşuk, bu sayede Macaristan’ın Ukrayna’yı atlayarak Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden, TürkAkım yardımıyla Rus gazı alabileceğini belirtti.

İşuk, “Ülkemiz için yakıt transitinin Orta Avrupa yönüne, TürkAkım’a yönlendirilmesi, Ukrayna GTS Operatörü’nün ön tahminlerine göre, her yıl 10-12 milyar metreküp gaz transiti kaybı demek. Bu parasal olarak Ukrayna için kabaca 450 milyon dolara mal olacak” ifadelerini kullandı.

İşuk’a göre, şu anda güney yönünde Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı yapılan tek yer Moldova.

Bu koşullar altında 2024 sonrasındaki gerçek taleplere göre Ukrayna’nın gaz transit sisteminin daha uyumlu hale getirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığını belirten İşuk, “AB’de birileri Kuzey Akımı 2’yi reddetmesi nedeniyle Ukrayna’ya tazminat ödemenin yeterli olduğunu düşünüyorsa, halihazırda TürkAkım’ın çalışmasından kaynaklı zarar oluştuğu da göz önünde bulundurularak, önce güney yönünde oluşan transit kaybı için gerekli tazminat hakkında konuşmak gerekli” ifadelerini kullandı.

İşuk, bunun gerekçesi olarak Kiev’in zararının AB üyeleri olan Bulgaristan, Macaristan ve aday ülke Sırbistan’dan kaynaklanmasını gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Akım-2’nin kullanıma geçirilmesi halinde Kiev’in 10-15 yıl stabil gaz sevkiyatı sağlanması için garantiye ihtiyaç duyacağını söylemişti. Zelenskiy, Ukrayna’nın gaz fiyatlarıyla ilgili garanti almaları gerektiğini belirtmişti.