Sputnik'e demeç veren İsihos, "Ukrayna'da Rusya ve çok uluslu nüfusu 2014 yılında gönüllü olarak Rusya'ya katılmaya karar veren Kırım ile ilişkilerin normalleştirilmesinden yana olan çok sayıda insan olduğunu düşünüyorum. Kırım Platformu projesi, çıkmaz politikaya yol açacak tehlikeli bir macera. Ukrayna halkının doğasında var olan sağduyunun er ya da geç hakim olacağını ve halkın sesinin Ukraynalı politikacılar tarafından duyulacağını umuyorum" dedi.

Mevcut Ukrayna hükümetinin ve elitlerinin ABD hegemonyasının rehineleri ve mağdurları olduğunu kaydeden İsihos, diğer Doğu Avrupa ülkelerinin de aynı duruma düştüğünün altını çizdi.

Stockholm sendromunu Ukrayna'daki mevcut siyasi sınıfın gerçek sorunu olarak niteleyen İsihos, ABD hegemonyasının rehinesi olan Ukraynalı siyasetçilerin kendilerinin güvende olduğunu sandıklarını ifade etti.

Zaharova, Kiev'in çabalarını saldırganlık olarak nitelemişti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Kırım'ı geri alma stratejisinin 'üç sac ayağına' dayandığı yönündeki açıklamalarına tepki göstermiş, Kiev'in Kırım'ı Ukrayna topraklarına döndürme çabalarının gayri meşru olduğunu ve Rusya'ya karşı saldırganlık olarak görüleceğini söylemişti.

Bu 'üç sac ayağının' Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 'işgalden kurtarma' stratejisi, 'Kırım Platformu' inisiyatifi ve 'uluslararası hukukun yeniden tesisi' olduğuna dikkat çeken Zaharova, "'Kırım Platformu' inisiyatifi de dahil olmak üzere bu tür faaliyetlere her ülke ve kuruluş tarafından sağlanan katılımı Rusya'ya yönelik hasmane bir adım, ülkemizin toprak bütünlüğüne doğrudan müdahale olarak göreceğimizi bir kez daha hatırlatırız. Yaptırımlar ve su ablukası da dahil Kırım sakinlerine karşı gizlice uygulanacak hiçbir 'strateji' onların güvenini geri kazanamaz" diye vurgulamıştı.