Rus Dışişleri'nden ABD’ye: Küba’nın içişlerine karışmayın

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “ABD’den Küba’da son yaşananlarla ilgili gelen resmi açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık” ifadeleri kullanıldı.

Zaharova, Washington’ın Küba’ya yönelik eylemlerini bir başka siyasi mizansen ve ABD’de kök salmış olan ‘çifte standart’ uygulamasının bir örneği olarak nitelendirdi.

Zaharova, “Washington’a objektif bir tavır sergilemeleri, siyasette ikiyüzlülükten kurtulmaları çağrısı yapıyoruz. Kübalıların, Küba hükümeti ve halkının olanları kendi başına çözümlemesine ve kendi kaderlerini belirlemelerine izin verin. ABD ve onun peşindekilerden istenen tek bir şey var, egemen bir devletin işlerine karışmamak... Eğer Washington Küba’daki insani durumla ilgili gerçekten endişe duyuyor, bir şekilde sıradan Kübalılara yardım etmek istiyorsa, kendilerinden, başta tüm dünya toplumu tarafından karşı çıkılan ablukayı kaldırmaktan başlamalı” ifadelerini kullandı.

Zaharova, “Buradaki mantık basit. Washington bu mantığı birçok farklı durumda test etti, ancak hepsinde de aynı bakış açısı, istenmeyen rejimlere karşı ‘renkli devrim’ ilhamı vardı” dedi.

‘Renkli devrim girişimi’

Zaharova, ABD’yi Küba’da renkli devrim gerçekleştirme girişiminde bulunmakla suçladı.

Zaharova şunları söyledi: “Buradaki mantık basit.Washington bu mantığı birçok farklı durumda test etti, ancak hepsinde de aynı bakış açısı, istenmeyen rejimlere karşı ‘renkli devrim’ ilhamı vardı. Buralara ilk önce yaptırımlar uygulanıyor, dışarıdan sosyo-ekonomik duruma ilişkin suni, fakat kötüleştirici sorunlar yaratılıyor veya getiriliyor. Bu çerçevede gerginlik kışkırtılıyor, hükümet karşıtı duygular ateşleniyor. Önemli bir kitle oluştuğunda, bütün suç ulusal hükümete yıkılıyor. Üzerine etiketler yapıştırılıyor, faaliyetleri her türlü şekilde itibarsızlaştırılıyor ve böylelikle durum kopma noktasına getiriliyor.”