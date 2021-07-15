Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlerden bazılarının ABD’den askeri eğitim aldığı ortaya çıktı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikastı ile ilgili gözaltına alınan Kolombiyalı askerlerden bazılarının ABD'de eğitim gördüğü belirlendi. Konuyla ilgili açıklama ABD Savunma Bakanlığı yetkilisinden geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kenneth Hoffman, Haiti Devlet Başkanı'na suikasttan gözaltında tutulan Kolombiyalılarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Eğitim veri tabanlarımızı incelediğimizde, Moise suikastı soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alınan bazı Kolombiyalı kişilerin, Kolombiya Silahlı Kuvvetleri'nin aktif üyesi olarak görev yaparken, ABD askeri eğitim ve öğretim programlarına katıldığını tespit ettik."

ABD ordusunun, Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'den müttefik ülkeleri temsil eden binlerce askere rutin olarak eğitim verdiğini aktaran Hoffman, "Bu eğitim, insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğüne uyumu ve demokratik olarak seçilmiş sivil lidere bağlı askerleri vurgular ve teşvik eder" dedi.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı 19 kişi gözaltına alınmıştı.​​​​​​​