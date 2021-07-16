Arjantin'de bir laboratuvarda 2.3 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı üretildi

Arjantin’deki Richmond laboratuvarı 2.3 milyon dozdan fazla Rus Sputnik V aşısı üretti ve Rusya’dan ilk dozun kullanımı için onay aldı.

Richmond Laboratuvarı Başkanı Marcelo Figueiras, “Bugün itibarıyla ilk bileşenden 1.3 milyon doz, 1.01 milyon doz ikinci bileşenden ürettik ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa süre önce ülkemizde kullanılabilmeleri için Gamaleya Araştırma Merkezi’nden Richmond Laboratuvarı’nda üretilmiş olan ilk endüstriyel doz için onay aldık” ifadelerini kullandı.

Figuerias en son kararın Arjantin’daki sıhhi düzenleyici kurum tarafından verileceğini, konuyla ilgili belgeleri kendilerine derhal göndereceklerini ifade etti.

Son olarak Nijerya, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının ülkede kullanılmasına onay vermişti. Böylelikle, Nijerya, Sputnik V aşısına kullanım onayı veren 68. ülke olmuştu. RDIF yetkilileri, Sputnik V aşısının onaylandığı ülkelerin toplam nüfusunun 3.7 milyarı aştığını belirtiliyor. Bu da dünya nüfusunun neredeyse yarısına tekabül ediyor.