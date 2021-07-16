Chomsky: İslam, Batı'nın bin yıllık korkusudur

ABD'li dil bilimci, düşünür Prof. Dr. Avram Noam Chomsky, Avrupa ve Amerika'daki İslamofobi'ye ilişkin olarak, "İslam korkusu Batı kültürüne derinden kök salmıştır ve bin yıldır da böyledir" dedi.

ABD'li düşünür Noam Chomsky, Batı’da tırmanan İslam korkusunun nedenlerini Haçlı Seferleri döneminde aramak gerektiğini belirterek, tarihçi William Polk'un, 'Haçlı Seferleri ve Cihat: Müslüman Dünyası ile Küresel Kuzey Arasındaki 1000 Yıllık Savaş' adlı kitabını kaynak gösterdi.

DHA'ya konuşan Chomsky, "Bu kitap batının İslam korkusu hakkında iyi bir geçmiş bilgisi verir. Üstüne üstlük Avrupa inanılmaz ırkçıdır. Bu belirgin artışa neden olan şeyin ne olduğunu bulmak için, o dönemde meydana gelen olaylara bakmak gerekir. İslamofobi’nin çözümü için önce İslamofobi’yi anlamak gerekiyor. Toplumlar bilgilendirilip eğitilmeden, toplumsal meselelerin çözümü mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İslamafobi bir yılda 2 kat arttı

DHA'nın aktardığı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın son araştırmasına göre, İslamofobi 2021’in ilk 6 ayında Avrupa ülkelerinde 2 kat artış gösterdi. Avrupa'da İslamofobi, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yüzde 7 oranında belirlenirken, bu oran Ocak 2021'de yüzde 18'e yükseldi.

Araştırmada, Avrupa’da Müslümanların dini özgürlüklerinin kısıtlandığına, İslamofobinin toplumda meşrulaştırıldığına yer verildi. Raporda başörtü, cami, minare, helal et kesimi ve sünnetin Avrupa'nın bazı ülkelerinde ve bölgelerinde kısıtlandığı bildirilirken, başörtülü kadınların iş ve sosyal hayatlarında ön yargılarla karşılaştıkları, ev kiralamakta bile zorlandıkları belirtildi.