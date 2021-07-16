Küba Dışişleri'nin internet sitesi, protestolardan beri Türkiye dahil 4 ülkeden siber saldırıların hedefi oldu

Küba Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkede protestoların başladığı pazar gününden beri internet sitelerinin siber saldırıların hedefi olduğunu bildirdi. Söz konusu siber saldırıların, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 yabancı ülkeden yöneltildiği kaydedildi.

Küba Dışişleri Bakanlığı, ülkede ABD destekli protestoların başladığı pazar gününden beri internet sitesinin siber saldırıların hedefi olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımızı 11 Temmuz’dan beri hedefine alan DDoS saldırılarını kınıyoruz" denildi.

Söz konusu saldırıların bakanlığı ana bilgisayarının hizmet dışı kalmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların gerçekleştirildiği IP adreslerinin, bu saldırıların ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye'den düzenlendiğine işaret ettiği kaydedildi.

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Las direcciones IP que generaron el ataque se encuentran localizadas en:



✅EE.UU.

✅Reino Unido

✅Francia

✅Turquía



Aunque pueden ser personas en otros países enmascarando su dirección. — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) July 16, 2021

Ancak yetkililer, bunun bir kendini gizlenme yöntemi olabileceği ihtimalini dışlamadıklarını da ifade etti.

Küba Dışişleri Bakanlığı ayrıca, sitelerini hedef alan DDoS saldırılarını, Küba'ya karşı açılmış bir iletişim savaşı olarak gördüklerini vurguladı.

DDoS (distributed denial of service), bir internet sitesine erişimi engellemek için, kapasitesinden daha yoğun bir trafik yaratarak çoklu kaynaklardan gerçekleştirilen saldırı olarak tanımlanıyor.

Küba hükümeti, ülkenin on yıllardır gördüğü en büyük protestoların ardında ABD'nin olduğunu suçlamasını yöneltiyor.