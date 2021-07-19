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    Kanada’da yerli çocukların kaldığı yatılı kilise okulları krizi

    Kanada’da 'yerli çocuklar' krizi: Katolik Kilisesi, 13 yatılı kilise okulunun kayıtlarını açıklamayı kabul etti

    © REUTERS / SHANNON VANRAES
    Dünya
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    Kanada’daki yatılı kilise okulları krizinde yerli halkın en önemli isteklerinden "Katolik Kilisesinin yatılı okul kayıtlarının açıklanması" çağrısı sonunda karşılık buldu.

    Saskatchewan eyaletinin Delmas kentindeki zemin araştırması çalışmalarına katılan Egemen Yerli Milletler Federasyonu (FSIN) Başkanı Bobby Cameron, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi tarafından en az 13 okulun kayıtlarının açıklanacağını söyledi.

    Cameron, CTV News'e verdiği demeçte, "Bu, hoş bir haber ve Kanada'daki diğer kiliselerin de aynı şeyi yapması, bu kayıtları hayatta kalanlara ve torunlarına yayımlaması için bir başlangıç" dedi.

    Bobby Cameron, Batı Kanada'daki 13 yatılı kilise okulunu denetleyen Saskatchewan'daki Katolik Kilisesinden kayıtların yayımlayacağını açıklayan mektup aldığını duyurdu.

    Kamloops'taki eski bir yatılı okulun sahasında gömülü 215 öğrencinin kalıntıları olduğuna inanılan mezarların bulunmasının ardından Papa Francis'i tekrar özür dilemeye çağırdıklarını hatırlatan Cameron, Katolik Kilisesinden de yatılı okulların kayıtlarını yayımlamasını istediklerine işaret etti.

    Cameron, "Onlara uyguladığımız baskı işe yarıyor ve hayatta kalanlarımız için sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

    İsimsiz mezar aramalarına Kanada ordusu da destek verecek

    Kanada genelindeki yatılı kilise okullarına ait alanlarda başlatılan isimsiz mezar aramalarına Kanada ordusunun da destek vereceği bildirildi.

    Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, savaş alanı kalıntılarının adli kimlik tespiti konusunda uzmanlaşmış Kanadalı askeri ekibin, eski yatılı okul alanlarındaki isimsiz mezarlıkların belirlenmesinde yerli topluluklara yardım edebileceğini söyledi.

    Bakan Sajjan, Global News’e yaptığı açıklamada, “Bu son keşifler yürek parçalayıcı. Ülke, yatılı okullardan eve gelmeyen masum çocukların kaybının yasını tutarken yerli liderliğindeki çabalara yardımcı olmak için her türlü yardımı sağlamaya hazırız" dedi.

    Yaralı Tanımlama Programı'nda Ulusal Savunma Bakanlığı bünyesinde savaş alanı kalıntıları aracılığıyla savaşta ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi konusunda uzmanlaşmış ekip görev yapıyor.

    Federal milletvekili, yerli halka karşı işlenen suçlar için özel savcı atanmasını istedi

    Yeni Demokrat Parti Nunavut Milletvekili Mumilaaq Qaqqaq, Trudeau hükümetine çağrıda bulunarak, yerli halklara karşı işlenen suçları araştırmak üzere özel savcı atanmasını istedi.

    Mumilaaq Qaqqaq, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, özel yetkilerle donatılmış bağımsız görev yapacak bir savcının, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.

    Qaqqaq, yatılı kilise okulları, sanatoryumlar ve gündüz okulları gibi kurumlarda yerli halka karşı işlenen istismar ve kötü muamelelerin faillerinin adalete teslim edilmesinin şart olduğunu belirtti.

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