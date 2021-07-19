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    Richard Branson

    Milyarderler rekabeti uzaya taşıdı

    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202107191044999544-milyarderler-rekabeti-uzaya-tasidi/

    İngiliz iş insanı Richard Branson'ın, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araç ile geçen hafta uzaya çıkmasıyla özel şirketler arasındaki uzay rekabeti de yeniden gündeme geldi.

    Virgin Galactic'in Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı.

    Branson ve Virgin Galactic ekibinden 5 kişiyi taşıyan uzay aracı, New Mexico Çölü üzerinde 85 kilometre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Tarihe geçen ekip, 3-4 dakika süresince sıfır yer çekimini tecrübe ederek dünyanın eğriliğini görebilme şansı elde etti.

    Jeff Bezos, uzaya çıkan ikinci milyarder olacak

    Virgin Galactic'in en önemli rakipleri arasında yer alan Elon Musk'ın SpaceX ve Jeff Bezos'un Blue Origin şirketleri de uzaya yolculuk konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor.

    Richard Branson
    © AFP 2021 / PATRICK T. FALLON
    Milyarder Richard Branson kendi aracıyla uzaya giden ilk kişi oldu
    Uzay yolculuğu ve uzayın kolonileştirilmesi konularında öne çıkan isimlerden biri olan Bezos, 1982'de Miami Herald gazetesine verdiği röportajdaki "Yörüngede olacak 2 veya 3 milyon insan için uzay otelleri, eğlence parkları ve koloniler inşa etmek istiyorum" sözlerini uzaya olan merakını göstermek için sık sık hatırlatıyor. Röportajda, uzaya gitmenin tek çözüm olduğuna inandığını belirten Jeff Bezos'un bu hayali, Blue Origin şirketinin yarınki uçuşu ile gerçekleşmiş olacak.

    Bezos'un 2000 yılında kurduğu şirket, resmi internet sitesinde vizyonunu "Blue Origin, insanlığın yeni madde ve enerji kaynakları keşfetmesi gerektiğine ve dünyaya zarar veren sanayi tesislerini taşınması gerektiğine inanıyor" şeklinde açıklıyor. Şirketin hedefleri arasında ayrıca, uzay yolculuğunu herkes için ucuz hale getirmek olduğu da belirtiliyor.

    Elon Musk, kurtuluşu uzayda arıyor

    Uzay macerasına en büyük yatırımı yapan iş insanlarından biri olan Elon Musk, rakibi Jeff Bezos'tan bir adım daha öteye giderek insanlığın geleceğini kurtarmak için uzaya gitmesi gerektiğine inandığını ifade ediyor.

    Musk'ın 2002 yılında 'Mars'ı kolonileştirmek' amacıyla kurduğu SpaceX, 9 Aralık 2010'da bir uzay aracı olan Dragon'u uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirket olarak tarihe geçti.

    SpaceX, 30 Mayıs 2020'de ise uzaya gönderdiği 'Crew Dragon' ile bu anlamda insanlı bir görev gerçekleştiren ilk özel şirket olarak kayıtlara geçti. SpaceX, Elon Musk'ın dünya çapındaki popülaritesini en çok artıran şirketlerden biri olurken, bunun en büyük sebepleri arasında ABD'li milyarderin dünyadan Mars'a yapılacak yolculuklar hakkında yaptığı açıklamalar geliyor.

    © AFP 2021 / TOSHIFUMI KITAMURA
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    Geçen yıl Twitter'dan gelen bir soru üzerine, Mars'a yolculuğun (dönüş bileti ücretsiz) 500 bin dolardan daha ucuz bir şekilde yapılabileceğini söyleyen Musk, büyük ilgi çekmişti.

    Uzay konusunda çalışma yapan iş insanları servetleriyle de ön planda

    AA muhabirinin Bloomberg Billionaries Index'ten derlediği verilere göre, uzay konusunda çalışma yapan iş insanları, sahip oldukları büyük servetle ön plana çıkıyor.

    Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 206 milyar dolar kişisel serveti ile dünyanın en zenginleri listesinde zirvede yer alıyor. Elon Musk 177 milyar dolar serveti ile listede ikinci sırada, Richard Branson ise 6,63 milyar dolar serveti ile 427. sırada bulunuyor.

    Etiketler:
    Rekabet, Uzay, Virgin Grubu'nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson, Richard Branson
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