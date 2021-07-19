'Rusya sınırında Ukraynalı sınır muhafızlarına saldıranlar Ukrayna Güvenlik Servisi çalışanları'

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, “Duruşma öncesi soruşturma kapsamında, servisimizin çalışanları olan iki saldırgan işten uzaklaştırıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi, olayın tüm ayrıntılarının tespit edilmesi ve suçluların, görevi ve soyadı ne olursa olsun ceza alması için soruşturma yürüten makamlara her türlü yardımda bulunacak” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sınır muhafızların saldıran kişilerin kimliklerinin tespit edildiği ve bu kişilerin soruşturma yürüten makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Geçen Pazar günü, Ukrayna’nın Rusya sınırındaki Sumı Bölgesi’nde devriye görevini yerine getiren sınır muhafızlarına saldırı düzenlenmişti. İki muhafız yaralanmış, silahları çalınmıştı. Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi, saldırının Ukrayna tarafından yapıldığı ve saldırganların ülke içinde saklandığını açıklamıştı.