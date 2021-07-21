Vietnam, Rus Sputnik V aşısının ilk partisini üretti

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Vietnam’ın Vabiotech ilaç şirketinin Rus Sputnik V aşısının ilk partisini ürettiği açıklamasını yaptı. Test üretimi yapılan aşıların numunelerinin kalite kontrolü için geliştiricisi olan Gamaleya Merkezi’ne gönderildiği kaydedildi.

Moskova’daki kontrollerinin tamamlanması ardından, Vietnam’da üretilen Rus aşıları ülkenin kendi aşılama programında kullanılacak.

The Russian Direct Investment Fund (RDIF) & Vietnam’s leading pharmaceutical company VABIOTECH started production of the Sputnik V vaccine. The vaccine produced in Vietnam will be used in the national vaccination program.

👇https://t.co/egYuFbtRul pic.twitter.com/6ED5ZH54zj — Sputnik V (@sputnikvaccine) July 21, 2021

68 ülkede onaylı, 7 ülkede üretiliyor

Vietnam, Sputnik V aşısına 23 Mart’ta onay vermişti. Rus aşısı, şimdiye dek Türkiye dahil 68 ülkede onaylanmış durumda.

Aşının üretimiyse Rusya dışında Hindistan, Sırbistan, Arjantin, Brezilya, İran ve Meksika’da başlatıldı.

Sputnik V, bağışıklık oluşturması adına vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.