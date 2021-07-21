Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın 'Karadeniz' iddiasını saçmalık olarak niteledi

Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya'nın Karadeniz'i kendi iç gölüne dönüştürmesinin nasıl önleneceğini bildiğini belirtti. Kuleba, eğer ülkeler birleşmezse Rusya'nın Karadeniz'i ikiye böleceğini ve kendi bölgesinde tamamen hüküm kurmaya başlayacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Mesajının devamında Kuleba'nın sözlerine yanıt veren Zaharova, "Bunun nasıl yapılacağını ben de biliyorum. Kuleba saçmalıklarına ne kadar hızlı son verirse, göl o kadar hızlı bir şekilde yeniden deniz haline gelir ve iki yarısı birleşir" dedi.