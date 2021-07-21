Biden'ın aday gösterdiği Donfried: S-400'lere sahip olduğu sürece Türkiye'ye yaptırımlar sürdürülmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı adayı Karen Donfried, Rus S-400 füze savunma sistemlerine sahip olduğu sürece Türkiye'ye yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

ABD Senatosu'nda çeşitli hükümet pozisyonları için önerilen adayların onay süreci görüşülürken Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı adayı Donfried, Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle uygulanan yaptırımlar hakkında konuştu.

Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturum sırasında Komite Başkanı Demokrat Senatör Robert Menendez, Donfried'e "Türkiye'ye ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan yaptırımların sürmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Donfried, "Başkan Menendez, S-400'lere olduğu sürece Türkiye'ye yönelik yaptırımları sürdürmemiz gerektiğini söyleyebilirim" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Donfried'i nisan sonunda Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı adayı olarak sunmuştu. Donfried'in göreve gelebilmek için Senato'da onaylanması gerekiyor.