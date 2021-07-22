Peru, Rusya’dan 20 milyon doz Sputnik V aşısı satın alacak

Peru ile Rusya, Latin Amerika ülkesine 20 milyon doz Rus Sputnik V aşısı tedarikini içeren bir anlaşma imzaladı.

Peru Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Rusya’dan 20 milyon doz Sputnik V aşısı satın alınmasını içeren bir anlaşma imzaladıklarını belirtti. Perulu yetkililer, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile yaptıkları anlaşma ile gelecek birkaç ay içinde aşıları teslim alacaklarını söyledi.

Söz konusu anlaşmanın duyurulması, üçüncü bir koronavirüs dalgasının yaklaştığına dair endişelerin arttığı bir döneme denk geliyor.

Peru, sağlık sistemi üstünde oluşturduğu yük bakımından pandemiden en çok etkilenen ülkelerden birisi.

33.2 milyon nüfuslu Peru, şimdiye dek 10.9 milyon vatandaşını en az bir doz aşı ile aşılamış durumda. Ülkedeki aşılama programında şu ana kadar Pfizer, Sinopharm ve AstraZeneca aşıları kullanıldı.