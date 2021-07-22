Biden: Putin'le görüşmem sırasında kendimi özgür dünyanın lideri gibi hissettim

Cincinnati'deki bir programda halkın karşısına çıkan Biden, Putin'le yaptığı görüşme sırasında ilk kez başkan gibi hissettiğini anlattı.

Biden, "Putin, benim kim olduğumu biliyor. Ne demek istediğimi, dediğim şeyi yapacağımı biliyor. O zaman ilk kez, özgür dünyanın lideri olarak görev yaptığımı hissettim" dedi.

Biden, Putin'le yaptığı görüşmede oynadığı rolün önemini daha iyi anladığının altını çizdi.

Putin ve Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelerek ilk yüz yüze görüşmelerini yapmıştı.

Stratejik istikrarla ilgili diyaloğu sürdürme konusunda mutabakat sağlayan liderler, silahlar üzerindeki kontrolü artırmak ve riski azaltıcı önlemler almak için iki ülke arasındaki stratejik istikrar konusundaki diyaloğu yeniden başlatma kararı almıştı.

Putin ve Biden, iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesi konusunda da anlaşma sağlamıştı.