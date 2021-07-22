Tacikistan ordusunda, Taliban’ın ilerleyişine karşı savaşa hazırlık denetimi

Tacikistan, ordusunun savaşa hazırlık durumunu kontrol etmek için ani bir denetim gerçekleştirdi. Komşusu Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişini sürdürdüğü bir döneme denk gelen bu savaşa hazırlık durumu denetimi, ülkenin tarihi için bir ilk.

Tacikistan ordusunun 230.000 mensubu, Devlet Başkanı İmamali Rahman’ın emri ile yerel saatle gece 2.00’de alarma geçirildi.

Söz konusu askeri denetim, eski Sovyet ülkesinin 30 senelik tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Denetim sırasında kara, hava ve topçu güçlerinin ellerinde olanlar dahil, Tacikistan ordusunun tüm silahları kontrolden geçti.

Ani denetim televizyonlarda canlı yayınlandı

Denetimin görüntüleri, Tacikistan devlet televizyonunda da yayınlandı. Yayının sonundaysa, Devlet Başkanı Rahman, Taciklere, ‘bölgedeki barış ve istikrarı savunmaya hazır olma’ çağrısını yaptı.

“Komşu ülkemiz Afganistan’da durum, başta ülkemize sınırı olan kuzey bölgeleri olmak üzere son derece karmaşık ve belirsiz. Her gün, hatta her saat daha karmaşık bir hâl alıyor” diyen Tacikistan lideri, ordu ile emniyet güçlerine, ‘potansiyel tehditlerin önüne geçmek ve devlet sınırının korunmasını sağlamak adına en yüksek savaşa hazırlık durumunda kalma’ çağrısında bulundu.

20 bin Tacik askerin konuşlanma yeri değiştirildi

Tacikistan ayrıca, Afganistan ile sınırını güçlendirmek için 20.000 askerinin konuşlanma yerlerini değiştirdi.

Taliban, ABD güçlerinin çekilmeye başlaması ile Afganistan’da geniş toprakların denetimini ele geçirdi. Söz konusu ele geçirilmiş yerler içinde, ülkenin Tacikistan ile ana sınır kapısı da yer alıyor.

Tacikistan ordusundaki bu ani denetim, Rusya’nın da Tacikistan’ın Afganistan sınırında ortak bir tatbikat gerçekleştireceklerini açıklamasını izliyor. Taliban’ın ilerleyişi, Rusya’nın Orta Asya’daki müttefikleri için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor.