Haber Global’in aktardığı habere göre, Yunanistan'ın dünyaca ünlü ve ödüllü DJ’lerinden 48 yaşındaki DJ Antonis Karagounis, Selanik kentindeki ünlü bir müzikholde çalıştığı bölüme geçti.

Yunanistan’ın ünlü DJ’i elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti https://t.co/I14Ju2HO1i pic.twitter.com/rW7UWgXQ2m — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 22, 2021

Karagounis müzik aletlerinin fişlerini elektrik prizine takmak isterken birden yere düştü ve bilincini yitirdi. Müzikhol çalışanlarının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan Karagounis'in kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yunanistan'da müzik dünyasını yasa boğan üzücü olay ülkede günün konusu oldu. Dün gece meydana gelen olay ile ilgili olarak polis 4 kişiyi gözaltına aldı, müzikhol mühürlendi.