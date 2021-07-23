Putin, Japonya’yı Kuriller’in ekonomisine dahil etme teklifini duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle toplantıda, Başbakan Mihail Mişusbtin’den, başta Japonya ile ortak çalışmalar olmak üzere Kuril Adaları’ndaki durumu yakından incelemesini talep etti.

Mişustin’in önümüzdeki günlerde Rusya’nın Uzak Doğu bölgesine gideceğini anımsatan Rusya lideri, “Sizden özellikle Kuril Adaları’ndaki duruma dikkat etmenizi istiyorum. Biliyorsunuz, ekonomik faaliyet katılımcıları için gerekli koşullar yaratmak için uzun süredir Japon ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bunu sizinle daha önce de görüşmüştük. Çok güzel planlar var. Sizin çok iyi teklifleriniz var” ifadesini kullandı.

Putin, “Bahsettiğimiz şeyin kesinlikle eşsiz ve benzeri görülmemiş olduğunu söyleyeceğim. Bunu özellikle, ekonomik faaliyette bulunanların ilgisini çekmek için söylüyorum. Gezinizden sonra, durumu yerinde değerlendirerek bu teklifleri nihai olarak formüle edeceğimizi ve kesinlikle uygulayacağımızı umuyorum” diye konuştu.

Putin, Rusya’nın, Kuril Adaları'ndaki ekonomik faaliyetlere katılanlara gerekli koşulları oluşturmak için uzun süredir Japon ortaklarla birlikte çalıştığını kaydetti.