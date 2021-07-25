The Lancet dergisi, Kovid-19 pandemisini gizlemekle suçlandı

Koronavirüsün yayılmaya başladığından bu yana İngiliz tıp dergisi The Lancet’in, patojenin insandan insana bulaştığını doğrulayan bilimsel çalışmalara özel erişimi bulunduğu, fakat bunları gizlediği iddia edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin sağlık araştırmalarına odaklanan hayır kurumu Wellcome Trust Direktörü Dr. Jeremy Farrar’ın kitabına dayandırdığı haberine göre The Lancet, koronavirüsün insandan insana bulaştığını doğrulayan bilimsel çalışmalara özel erişimi vardı, fakat bu bilgileri gizli tuttu.

Pandeminin başladığı anda yazarların sahip olduğu bilgilerin bulaş sayısındaki artışı durdurabileceğini ve böylece milyonlarca insanın hayatının kurtarılabileceğini savunan araştırmacı, ancak The Lancet editörlerinin ‘her saniye hesaplanırken’ Çinli sağlık uzmanlarının ilk araştırmalarını yayınlamadığını ve önde gelen salgın uzmanlarının tavsiyelerine kulak vermediğini yazdı.

Virüsün semptomsuz taşıyıcılar tarafından yayılabileceğine dair kanıtların da kamuya açıklanmadığı kanısında olan Farrar, “Dünyanın bundan hemen haberdar olması gerekirdi. Salgınların patlak verdiği sırada hız muhtemelen kalan her şeyden daha önemli” ifadelerini kullandı.

Vuhan kentinde ilk enfeksiyon vakalarının kaydedildiği 2019'un sonlarında Çin'de yeni virüsün tehlikesi hakkında konuşulmaya başlandığına dikkat çeken araştırmacı, görünüşe göre The Lancet dergisinin bu bilgiyi yaymak istemeyen Çinli yetkililerin baskısına maruz kaldığını ifade etti.