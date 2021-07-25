Clubhouse kullanıcısı yaklaşık 4 milyon kişinin verileri sızdırıldı

Kullanıcıların birbirleriyle sesli olarak sohbet edebildiği sosyal medya platformu Clubhouse kullanıcılarına ait yaklaşık 4 milyon telefon numarasının Darknet’te satışa çıkartıldığı belirtildi.

Sızıntıyı, bilgi güvenliği uzmanı Marc Ruef ortaya çıkardı.

Ruef, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Clubhouse kullanıcılarına ait 3 milyon 800 binden fazla telefon numarasının Darknet'te satışa sunulduğunu yazdı.

Telefon numaralarını 4 Eylül’e kadar 'tek bir ciddi alıcıya' satma niyetinde olduğunu duyuran hackerler, ellerinde gerçekten de telefon numaralarının olduğunu kanıtlamak için bir kısmını yayınladı.

Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven't had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5 — Marc Ruef (@mruef) July 23, 2021

Ruef, uygulamayı kullananların yanı sıra, rehbere erişim iznini verenlerin kişi listesindeki herkesin telefon numarasının sızdırılmış durumda olduğunu belirterek, “Muhtemelen Clubhouse kullanıcısı olmadığınız halde bu listede yer alıyorsunuz” diye yazdı.