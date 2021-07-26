'Tesla Energy, Musk hakkındaki olumsuz yorumları denetlemek için özel bir ekibe sahip'

Tesla'nın güneş enerjisi girişimi Tesla Energy'nin, müşteri şikayetlerini ve şirketin CEO'su Elon Musk hakkında sosyal medyaya yansıyan olumsuz yorumları denetlemek için 20 kişilik özel bir ekibe sahip olduğu belirtildi.

Businessinsider'a konuşan eski iki Tesla çalışanı, ekibin müşterilerin çevrimiçi olarak şikayet ettiği sorunları çözmenin yanı sıra, 20 kişilik ekipten 9 kişinin de şirketin CEO'su Elon Musk'ı hedef alan yorumları takip ettiğini söyledi.

Çalışanlardan ayrıca, şirketteki boş zamanlarında 'mutsuz' müşterileri aramaları da isteniyordu.

Eski Tesla Eneryg yöneticisi, sosyal medyadaki yorumları araştırmakla görevli personelin, yalnızca '#TeslaEnergy, #Elon' etiketlerini takip etmediklerini, sosyal medyada her şeye baktıklarını da söyledi.