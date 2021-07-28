Britney Spears vasiliğinin muhasebecisine verilmesini talep etti

Ünlü şarkıcının Britney Spears’ın avukatı, talebi önceki gün mahkemeye sundu. Başvuruda Spears’ın yeni vasisi olarak muhasebecisi Jason Rubin’in atanması istendi.

Hürriyet’in aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde ilk kez mahkemede ifade veren Spears, babasının hayatının kontrolünü eline geçirdiğini ve kendisini istismar ettiğini iddia etmişti.

Çocuk sahibi olmasına bile izin verilmediğini belirten Spears, babasının hayatını kontrol etmeyi bırakana kadar bir daha sahneye çıkmayacağını açıklamıştı. Spears’ın 2.7 milyon doları nakit olmak üzere yaklaşık 60 milyon dolarlık serveti bulunuyor.

Baba Jamie Spears 2008’de kızının akıl sağlığı problemleri yaşadığını ileri sürerek servetinin kontrolünü eline almıştı.