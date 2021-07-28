Rusya’dan bir ilk: BM’ye siber suçlarla mücadele sözleşmesi taslağı sundu

Rusya BM’ye dünyada bir ilk olarak siber suçlar ve kripto para birimlerinin kötüye kullanımıyla mücadele ile ilgili bir sözleşme taslağı sundu.

Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın BM’ye sunduğu taslakta kripto para birimlerinin suç teşkil eden durumlarda kullanımı da dahil olmak üzere uluslararası enformasyon güvenliğine ilişkin tehdit ve tehlikelere değiniliyor.

Moskova özellikle de bilişim alanındaki uluslararası yasa ihlallerinin önlenmesi için yeni suç tanımlarının eklenmesi, tutuklama, müsadere ve varlıkların geri alınması olanaklarının artırılmasını teklif ediyor.

Taslağın siber güvenlik konusunda uluslararası işbirliğinin artırılmasına katkı sunacağı belirtiliyor.

Rusya Başsavcı Yardımcısı Pyotr Gorodov başkanlığındaki kurumlararası Rus heyet, belge taslağını Viyana’daki BM merkezine sundu. Böylelikle Rusya uluslararası siber güvenlik konusunda bir sözleşme taslağı sunan ilk ülke oldu.

Siber güvenlik Moskova’nın uluslararası temaslarında gündeme getirdiği en önemli konulardan biri. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran’da gerçekleştirilen görüşmede de bu konuya değinilmişti.