Rusya ve ABD heyetleri, Cenevre'de stratejik istikrarı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 Haziran'da gerçekleştirdiği görüşmenin devamı olarak Rusya ve ABD arasındaki diyalog çerçevesinde, bugün Cenevre'de stratejik istikrar konusunda yeni tur toplantı gerçekleştirildi. Basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.

Toplantıda, Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık etti.

Today, I led a U.S. interagency delegation to Switzerland to kick off a bilateral Strategic Stability Dialogue with the Russian Federation. We remain committed, even in times of tension, to ensuring predictability and reducing the risk of armed conflict and threat of nuclear war. pic.twitter.com/eqqmZh4FpE — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) July 28, 2021

ABD Dışişleri: Görüşme içerik açısından zengin oldu

Görüşmeyle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin 'gerilim dönemlerinde bile' öngörülebilirliği sağlamak ve silahlı çatışma riski ile nükleer savaş tehdidini azaltmak için çalıştığını belirterek, "Cenevre’deki toplantı, Rusya’yla bu konudaki diyalogun başlangıcı" dedi.

Price, "ABD heyeti, ABD politikasının ve mevcut güvenlik sektörünün önceliklerini, stratejik istikrara yönelik tehditleri, nükleer silahların kontrolüne ilişkin beklentileri ve stratejik istikrar konulu diyalog için gelecekteki toplantıların formatını görüştü" ifadelerini kullandı.

Cenevre'de yapılan görüşmenin profesyonelce ve içeriği açısından zengin geçtiğini söyleyen Price, "Rus ve ABD heyetleri, stratejik istikrarı görüşmek için Eylül sonunda tekrar bir araya gelme konusunda anlaştı. Gayri resmi istişareler de yapılabilir. Bakanlık temsilcileri, NATO müttefiklerini Rusya ile toplantının sonuçları hakkında bilgilendirmek için 29 Temmuz'da Brüksel'e gidecek" diye konuştu.

Ryabkov: Görüşme olumlu ve yapıcıydı

Görüşmenin arından basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "Görüşmenin olumlu ve yapıcı nitelik taşıdığını gösteren iki temel faktörlerden biri, birbirine dayatma çabası yoktu, bu anlamda Amerikan tarafını takdir etmek lazım, zira bu tür yaklaşımlar bizim için kesinlikle kabul edilir değil" ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD’nin son yıllarda 'genel olarak tartıştığını ve bu tartışmalardaki desibel seviyesinin zaman zaman çok yüksek olduğunu' anımsatan Rus diplomat, "Bugünkü görüşmede, yakınlaşma alanlarını ve ideal olarak temas noktalarını bulmaya odaklanıldığını gördük" dedi.

🇷🇺 DFM Sergey #Ryabkov gives a briefing on the results of the arms control talks with his 🇺🇸 counterpart Wendy #Sherman in Geneva. pic.twitter.com/ERq1otR0dA — Russian Mission in Geneva (@mission_russian) July 28, 2021

Görüşmenin olumlu geçtiğini söylemeye izin veren ikinci faktörü de açıklayan Ryabkov, "Taraflar, önümüzdeki stratejik diyaloğun yalnızca önemli kısmını değerlendirmekle kalmadı, aynı zamanda geleceğe yönelik ana hatları da belirledi. Bir sonraki toplantıyı eylül sonunda aynı formatta yapmaya karar verdik. Bu toplantıya kalan süre, önümüzdeki süreci en uygun şekilde nasıl organize edebileceğimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunmak için kullanılacak" diye konuştu.

Ryabkov, "Yolun henüz en başındayız" diye ekledi.