Ermenistan, Azerbaycan’ı hava sahasını ihlal girişimiyle suçladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “29 Temmuz’da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birlikleri, sınırın Geğarkunik kısmında Ermenistan hava sahasına Azerbaycan ordusuna ait İHA’larla gerçekleştirilen sızma girişimi engellendi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, sabah saatlerinde sınırdaki durum nispeten stabildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise iki İHA ile ilgili bu bilgilerin gerçekle bağdaşmadığı ve bunun düşman tarafından ortaya atılmış bir başka yanlış bilgi olduğu belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan önceki gün sınırda ateş açıldığını bildirmişti. Ermenistan tarafından üç kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi yaralanmıştı. Azerbaycan tarafından da iki yararlı olduğu bildirilmişti. Daha sonra Azerbaycan Rusya’nın sınırda ateşkes ilan edilmesi teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. Taraflar Dağlık Karabağ’daki çatışmaların sona ermesinden sonra Kasım 2020’de de ateşkes imzalamıştı.