Azerbaycan, Türkiye'deki yangınların söndürülmesi için bir grubu daha yola çıkarıyor

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekiplerden yeni bir grubun daha, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etmeye hazırlandığı bildirildi.

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele yardım etmek üzere, bakanlığa bağlı yeni bir uzman grubu daha Türkiye’ye gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine, Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yeni bir yangınla mücadele grubu, orman yangınlarını söndürmek ve yangınların yayılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki birkaç saat içinde kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne hareket edecek" denildi.

Açıklamada ayrıca, 220 itfaiyeci ve kurtarma ekibinden oluşan gruba, 1 helikopter ve 53 özel yangın söndürme aracının eşlik edeceği belirtildi.