Kazakistan’da 2 milyon doz Sputnik V aşısı daha üretilecek

Kazakistan’daki Karaganda İlaç Kompleksi, halkın aşılanması için 2 milyon doz Rus Sputnik V aşısı daha üretecek.

Şimdiye kadar 5 milyon Sputnik V aşısı üreten Karaganda İlaç Kompleksi, halkın aşılanması için 2 milyon doz daha üretim yapacağını bildirdi.

Şirketle Kazakistan’daki devlet ilaç dağıtıcısı SK-Farmasiya şirketinin konuyla ilgili anlaşmayı imzaladığı belirtildi.