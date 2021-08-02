Bild: Almanya, Taliban'la gizli görüşme yaptı

Alman hükümet yetkililerinin cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileriyle gizli bir görüşme yaptığı belirtildi.

Afganistan'da ABD askerlerinin çekilme süreciyle birlikte Taliban'ın ilerleyişi devam ederken Alman basınında önemli bir iddia yer aldı.

Bild'in bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Alman hükümet yetkilileri, Taliban temsilcileriyle gizlice bir araya geldi.

Görüşme, Almanya Federal Haberalma Servisi (BND) tarafından organize edilirken ABD hükümetinin görüşmeye onay verdiği kaydedildi.

Gazete, Almanya'nın Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Jasper Wieck'in Taliban'la insani yardım kuruluşlarına yönelik güvenlik garantileri konusunda mutabakat sağlamaya çalıştığını yazdı. Bild'e göre Almanya, uluslararası güçlerin Afganistan'daki operasyonu sırasında Alman ordusuna yardım eden yerel halkın akıbetinden de endişe duyuyor.