Belaruslu koşucu Timanovskaya, Polonya'dan insani vize aldı

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Belaruslu koşucu Kristina Timanovskaya’nın Polonya’dan insani vize aldığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Przydacz, “Belaruslu sporcu Kristina Timanovskaya, Tokyo'daki Polonyalı diplomatlarla doğrudan temas halinde. İnsani vize aldı. Polonya, onun spor kariyerine devam etmesine yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacak” ifadelerini kullandı.

Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. 🇵🇱 always stands for Solidarity. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 2, 2021

Daha önce Belarus muhalefetin kurduğu Ulusal Krizle Mücadele İdaresi’nin üyelerinden Belarus Olimpiyat Komitesi (NOC) eski Genel Sekreteri Anatoliy Kotov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Timanovskaya'nın bu hafta Polonya'ya gideceğini belirtmişti.

Timanovskaya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 100 ve 200 metre koşulara katılması gerekirken milli takım yöneticileri, birkaç Belaruslu sporcunun oyunlara katılmasına izin verilmemesi nedeniyle 4x400 metre bayrak yarışına katılmasını teklif etmişti. Belaruslu sporcu bu kararı sosyal ağlar üzerinden yaptığı paylaşımla eleştirmişti.

Belarus Olimpiyat Komitesi’nden, Timanovskaya'nın ‘psikolojik durumu nedeniyle doktorların kararıyla’ oyunlara katılmayacağı şeklinde bir açıklama gelmişti. Muhalif Belarus Spor Dayanışma Vakfı temsilcileri ise Timanovskaya'nın Tokyo'dan zorla götürülmek istendiğini duyurmuştu. Belaruslu koşucu da bu durumu doğrulayarak, baskı altında tutulduğunu ifade etmişti.

Timanovskaya, kendi onayı olmadan milli takımdan çıkarılıp Japonya'dan götürülmek istendiğini belirterek, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) yardım çağrısında bulunmuştu. Bazı Avrupa ülkelerinin Belaruslu sporcuya yardım teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Belarus Olimpyat Komitesi, durumu yakından izlediğini ve Olimpiyat organizasyon komitesi ve IOC ile yakın temas halinde olduğunu açıkladı. Timanovskaya ise Pazar günü Haneda Havalimanı'nda yardım için polise başvurdu ve ardından koruma altına alındı. Bir süre orada tutulan sporcu, daha sonra farklı bir yere götürüldü.