Rusya'dan misilleme: Estonyalı bir diplomat sınır dışı ediliyor

Estonya'nın 15 Temmuz'da bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmesine Moskova'dan yanıt geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Laidre'ye nota vererek Estonyalı bir diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve ülkeden ayrılması için bir haftalık süresi olduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksandr Bikantov, Tallin'e durmasını ve diplomatların sınır dışı edilmesiyle ilgili durumu daha kötü hale getirmemesini tavsiye ettiklerini belirtti. Bikantov, aksi halde Rus tarafının kararlı bir şekilde yanıt vereceğini vurguladı.

15 Temmuz'da Tallin'deki Rusya Büyükelçisi Aleksandr Petrov'un Estonya Dışişleri'ne çağrıldığı ve kendisine, büyükelçilikte çalışan Rus diplomatlardan birisinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildiği belirtilmişti.